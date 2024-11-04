ua en ru
Пн, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ задержала корректировщика, из-за которого в Сумах погибли трое гражданских

Понедельник 04 ноября 2024 10:22
UA EN RU
СБУ задержала корректировщика, из-за которого в Сумах погибли трое гражданских Фото: СБУ задержала корректировщика, из-за которого в Сумах погибли трое гражданских (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Задержан корректировщик Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), который 22 октября навел беспилотный летательный аппарат (БпЛА) на Сумы. В результате атаки тогда погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Корректировщиком вражеского огня оказался 23-летний житель Сум. Именно по его координатам, согласно расследованию, террористы атаковали город "Шахедом" 22 октября в результате чего погибли три человека, среди которых был ребенок.

Кроме того, предатель также разведывал для врага геолокации Сил обороны. Для этого он объезжал территорию Сум и прилегающих районов на своем авто и скрыто фиксировал "нужные" объекты.

Фото: СБУ задержала корректировщика, из-за которого в Сумах погибли трое гражданских (t.me/SBUkr)

"Установлено, что агент находился на прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ. Для коммуникации они использовали анонимный чат в мессенджере, куда предатель направлял видео потенциальных целей с координатами и детальным описанием объектов", - добавляет СБУ,

Предатель был задержан "на горячем", когда он выполнял вражеское задание.

Согласно данным следствия, житель Сум был завербован еще осенью, когда он писал в российских Telegram-каналах о своих ожиданиях на оккупацию Сумской области.

Во время обысков были изъяты телефон и ноутбук с доказательствами его коммуникации с оккупантами.

Что угрожает

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Харькове задержали ученого, который и был сотрудником одного из учебных заведений и помогал россиянам улучшать "Шахеды".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Сумская область Война в Украине
NEWS
Глава МИД Германии прибыла в Киев
Глава МИД Германии прибыла в Киев
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США