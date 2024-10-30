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Вчений з Харкова допомагав росіянам удосконалювати "Шахеди", його затримали

Харків , Середа 30 жовтня 2024 15:53
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Вчений з Харкова допомагав росіянам удосконалювати "Шахеди", його затримали Фото: у Харкові затримали вченого, який допомагав росіянам удосконалювати "Шахеди" (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові затримали вченого одного з місцевих вищих навчальних закладів. Він допомагав росіянам удосконалювати дрони-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як повідомляється, контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс РФ.

Ним виявився 72-річний учений-механік, який на замовлення росіян розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.

За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.

Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із російською компанією, що займається виробництвом ударних дронів типу "Шахед", які окупанти маркують під назвою "Герань-2".

Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БПЛА.

Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківської області до Росії. Там він влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для Збройних сил РФ.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта - колишньому студенту Харківського вишу, який переховується у Росії.

Фото: у Харкові затримали вченого, який допомагав росіянам удосконалювати "Шахеди" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військова контррозвідка СБУ затримала чергового агента ФСБ у Харкові. Затриманий займався розвідкою локацій українських Сил оборони та допомагав окупантам готувати нову серію ударів по регіону.

Також СБУ нещодавно затримала двох зрадників, які наводили "Шахеди" на радіолокаційні станції ЗСУ та лінії електропередач. Один із затриманих неповнолітній.

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