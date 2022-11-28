У Слов’янську знешкодили агентурну мережу РФ, яка наводили ракети на місцеві школи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

"За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ "народну міліцію "ДНР". Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот", - йдеться у повідомленні.

Агенти РФ видавали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокації українських шкіл. Для конспірації один з інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім’ям. Під час обшуків за місцями перебування обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони та ноутбуки із доказами підривної діяльності.

"Наразі фігурантам повідомлено про підозри. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в СБУ.