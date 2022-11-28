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У Слов’янську знешкодили агентурну мережу РФ, яка наводили ракети на місцеві школи

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Слов'янськ, Понеділок 28 листопада 2022 17:05
У Слов’янську знешкодили агентурну мережу РФ, яка наводили ракети на місцеві школи Фото: У Слов’янську знешкодили агентурну мережу РФ, яка наводили ракети на місцеві школи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці знешкодили агентурну мережу РФ у Слов'янську (Донецька область). Двоє колаборантів допомагали окупантам наводити ракети на місцеві школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

"За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ "народну міліцію "ДНР". Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот", - йдеться у повідомленні.

Агенти РФ видавали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокації українських шкіл. Для конспірації один з інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім’ям. Під час обшуків за місцями перебування обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони та ноутбуки із доказами підривної діяльності.

"Наразі фігурантам повідомлено про підозри. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в СБУ.

Нагадаємо, що правоохоронці у Слов’янську (Донецька область) затримали чоловіка, який здавав окупантам дані про місця дислокації Збройних сил України.

До цього правоохоронці викрили двох жителів Слов'янська (Донецька область), які передавали ворогу дані про ЗСУ. Їм уже оголосили підозру.

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