СБУ разоблачила предательницу, помогавшую врагу во время оккупации Херсонской области. После бегства россиян коллаборантка также пыталась поспешно покинуть Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

В рамках контрдиверсионных мероприятий СБУ задержала коллаборантку, активно сотрудничавшую с оккупационными властями во время захвата Берислава.

Отмечается, что предательница передавала врагу списки участников АТО и других граждан, которые потенциально могли сопротивляться захватчикам. Оккупанты использовали списки для проведения "облав" на помещение горожан и похищения людей, после чего от последних требовали "признания" по сфабрикованным делам. В противном случае жертвам угрожали пытками и убийством.

Также коллаборантка помогала врагу ориентироваться на местности и указывала кратчайшие пути других населенных пунктов района для их дальнейшего захвата.

"Она способствовала в "расквартировании" российских оккупационных подразделений в домах украинцев, которые находились на подконтрольной украинским властям территории. При этом сама предложила использовать три собственных гаражных помещения для базирования военной техники и складирования оружия рашистов", - добавляет СБУ.

После побега россиян предательница пыталась бежать из Украины, однако ее своевременно задержали в Винницкой области рядом с одним из объектов критической инфраструктуры.

Во время обыска у предательницы был изъят мобильный телефон, в котором обнаружили переписку с представителями оккупационного органа.

Фото: СБУ задержала коллаборантку, помогавшую россиянам в оккупации Херсонской области (t.me/SBUkr/5984)