СБУ затримала колаборанта, який керував селом Димер під Києвом під час окупації

Як відзначає СБУ, зрадник забезпечував ворога пальним, а також налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування російських військових.

Фото: колаборант (ssu.gov.ua)

Зокрема, солдат брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Хреста України. Під час допиту окупанти "вибивали" у них інформацію щодо розташування наших воїнів, а також адреси проживання учасників АТО.

Свою злочинну діяльність зрадник координував з командиром підрозділу окупантів полковником РФ з позивним "отєц Кіріл".

"За даними слідства, колаборантом є місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді «заступника голови Димерської селищної ради» і «директора комбінату комунальних підприємств", - пише пресслужба СБУ.

Після того як наші воїни звільнили Димер, зрадник спробував переховуватись від правосуддя в інших регіонах, однак СБУ встановила його місцезнаходження та затримала.