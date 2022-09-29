СБУ задержала коллаборанта, руководившего селом Дымер под Киевом во время оккупации

Как отмечает СБУ, предатель обеспечивал врага горючим, а также наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов в места базирования российских военных.

Фото: коллаборант (ssu.gov.ua)

В частности солдат участвовал в допросах незаконно заключенных граждан, в том числе представителей Общества Красного Креста Украины. Во время допроса оккупанты "выбивали" у них информацию о расположении наших воинов, а также адреса проживания участников АТО.

Свою преступную деятельность предатель координировал с командиром подразделения оккупантов полковником РФ с позывным "отец Кирилл".

"По данным следствия, коллаборантом является местный предприниматель, добровольно согласившийся сотрудничать с агрессорами в должности "заместителя председателя Дымерского поселкового совета" и "директора комбината коммунальных предприятий", - пишет пресс-служба СБУ.

После того как наши воины освободили Дымер, предатель попытался скрываться от правосудия в других регионах, однако СБУ установила его местонахождение и задержала.