СБУ затримала в Херсоні колишнього керівника банку Росії, який допомагав ворогу запровадити в місті "рублеву зону".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного Росії "Международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України", - пише пресслужба.

Через цю "фінустанову" гауляйтер Володимир Сальдо планував облаштувати в регіоні більше 200 банківських "представництв" Росії й таким чином здійснити введення "рублевої зони". Більша частина грошей повинна була йти на фінансування війни проти України.

"Для реалізації проєкту агресор планував використати "досвід" створення розгалуженої мережі російського "Расчетного банка" у захоплених районах Донецької та Луганської областей", - додає СБУ,

Відповідне завдання від ворога виконував колишній працівник місцевого банку. Ще на початку вторгнення він добровільно допомагав росіянам та погодився очолити одне з відділень російської фінустанови.

"Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації", - відзначає пресслужба.

Після звільнення Херсону й втечі росіян зрадник намагався "залягти на дно" в одній із лікарень міста, однак пізніше його все ж було затримано.

Фото: СБУ затримала колаборанта, який допомагав Росії вводити в Херсоні "рублеву зону" (ssu.gov.ua)