Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного России "Международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины", - пишет пресс-служба.

Через это "финучреждение" гауляйтер Владимир Сальдо планировал обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" России и таким образом осуществить введение "рублевой зоны". Большая часть денег должна была идти на финансирование войны против Украины.

"Для реализации проекта агрессор планировал использовать "опыт" создания разветвленной сети российского "Расчетного банка" в захваченных районах Донецкой и Луганской областей", - добавляет СБУ,

Соответствующую задачу от врага выполнял бывший работник местного банка. Еще в начале вторжения он добровольно помогал россиянам и согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения.

"Находясь на "должности", вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации", - отмечает пресс-служба.

После освобождения Херсона и бегства россиян предатель пытался "залечь на дно" в одной из больниц города, однако позже он все же был задержан.

Фото: СБУ задержала коллаборанта, помогавшего России вводить в Херсоне "рублевую зону" (ssu.gov.ua)