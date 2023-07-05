СБУ затримала колаборанта, який брав участь у рейдах проти партизанів у Мелітополі

Зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабної війни переїхав до окупованого на той час Мелітополя.

Там він почав співпрацювати з окупантами, які що наприкінці квітня 2022 року призначили його "поліцейським патрульно-постової служби" місцевого підрозділу окупаційного МВС РФ".

На цій "посаді" підозрюваний брав активну участь у каральних рейдах росіян проти учасників руху опору в регіоні.

Встановлено, що чоловік отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка".

У липні 2022 року колаборант вирішив "звільнитися" з лав псевдоустанови, адже розумів невідворотність покарання за вчинені злочини. Тоді він переїхав на підконтрольну Україні територію.

За даними слідства, зловмисник як переселенець прибув до Києва, де намагався переховуватись від правосуддя у своїх знайомих.

Правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали колаборанта під час проведення комплексних заходів. Йому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.