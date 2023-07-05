СБУ задержала коллаборанта, который участвовал в рейдах против партизан в Мелитополе

Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, который входил в состав оккупационного "главного управления МВД РФ в Запорожской области", и участвовал в карательных рейдах против проукраинских партизан в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы в СБУ.
Злоумышленником оказался житель Мариуполя, который после начала полномасштабной войны переехал в оккупированный в то время Мелитополь.
Там он начал сотрудничать с оккупантами, которые в конце апреля 2022 года назначили его "полицейским патрульно-постовой службы" местного подразделения оккупационного МВД РФ".
На этой "должности" подозреваемый активно участвовал в карательных рейдах россиян против участников движения сопротивления в регионе.
Установлено, что мужчина получил указание выявлять места нахождения представителей украинского подполья для проведения дальнейших облав. В частности, врага интересовало движение под названием "Желтая лента".
В июле 2022 года коллаборант решил "уволиться" из рядов псевдоучреждения, ведь понимал неотвратимость наказания за совершенные преступления. Тогда он переехал на подконтрольную Украине территорию.
По данным следствия, злоумышленник как переселенец прибыл в Киев, где пытался скрываться от правосудия у своих знакомых.
Правоохранители установили местонахождение и задержали коллаборанта во время проведения комплексных мероприятий. Ему сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).
На данный момент он под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
Напомним, недавно правоохранители задержали вражеского агента, который готовил ракетный удар по зданиям управления СБУ и оборонного завода в Николаеве.
К тому же, послушника Почаевской Успенской лавры, оправдывавшего агрессию РФ против Украины, приговорили к пяти годам заключения.
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