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СБУ задержала коллаборанта, который участвовал в рейдах против партизан в Мелитополе

Фото: СБУ задержала коллаборанта, который участвовал в рейдах против партизан в Мелитополе (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, который входил в состав оккупационного "главного управления МВД РФ в Запорожской области", и участвовал в карательных рейдах против проукраинских партизан в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы в СБУ.

Злоумышленником оказался житель Мариуполя, который после начала полномасштабной войны переехал в оккупированный в то время Мелитополь.

Там он начал сотрудничать с оккупантами, которые в конце апреля 2022 года назначили его "полицейским патрульно-постовой службы" местного подразделения оккупационного МВД РФ".

На этой "должности" подозреваемый активно участвовал в карательных рейдах россиян против участников движения сопротивления в регионе.

Установлено, что мужчина получил указание выявлять места нахождения представителей украинского подполья для проведения дальнейших облав. В частности, врага интересовало движение под названием "Желтая лента".

В июле 2022 года коллаборант решил "уволиться" из рядов псевдоучреждения, ведь понимал неотвратимость наказания за совершенные преступления. Тогда он переехал на подконтрольную Украине территорию.

По данным следствия, злоумышленник как переселенец прибыл в Киев, где пытался скрываться от правосудия у своих знакомых.

Правоохранители установили местонахождение и задержали коллаборанта во время проведения комплексных мероприятий. Ему сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).

На данный момент он под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Напомним, недавно правоохранители задержали вражеского агента, который готовил ракетный удар по зданиям управления СБУ и оборонного завода в Николаеве.

К тому же, послушника Почаевской Успенской лавры, оправдывавшего агрессию РФ против Украины, приговорили к пяти годам заключения.

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Служба безопасности УкраиныЗапорожская область