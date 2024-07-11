СБУ затримала капітана вантажного корабля Африки, який вивозив з Криму українське зерно

"Служба безпеки затримала в акваторії Одеської області іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на РФ. Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення окупантів на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.

Зокрема, як пишуть в Офісі генпрокурора у листопаді 2023 року судно, яке має назву "USKO MFU" під прапором Камеруну, у порушення законодавства України та норм міжнародного морського права, здійснило захід та вихід з закритого Україною порту в Севастополі. Там судно було завантажено понад 3 тисячами тонн агропродукції, призначеної для турецької компанії.

"Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора. Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу", - розповіли в СБУ.

До того ж в кінці травня 2024 року судно вдруге зайшло до закритого порту Севастополя з вимкненою системою AIS, де здійснило розвантаження вантажу з Туреччини. Надалі судно вийшло з порту, вказавши пункт призначення - м. Стамбул.

"Проте, після увімкнення системи "AIS", 2 липня судно зайшло в один з портів Республіки Молдова", - додали прокурори.

Що відомо про капітана корабля

Як додали в СБУ, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу, а саме Азербайджану. Крім нього до складу екіпажу корабля входили ще 12 іноземців.

Під час обшуку на борту судна виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності, зокрема документацію, видану окупаційною адміністрацією Севастопольського морського торговельного порту. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Під час проходу через акваторію порту Рені, судно "USKO MFU" було затримано та на підставі ухвали суду на нього накладено арешт. У межах кримінального провадження судно відбуксировано в Одеську область", - додали правоохоронці.