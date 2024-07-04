Росія вивозить корисні копалини з України Керченським мостом, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Х ( Twitter).

Як зазначається у зведенні, влада України вже давно повідомляє про крадіжку Росією ресурсів. В Україні є поклади залізняку, вугілля, титану, урану, марганцю, золота та літію. Це ресурси, які майже напевно затребувані Росією, але є потенційними цілями, оскільки Росія прагне зруйнувати економіку України, позбавляючи її доступу і руйнуючи інфраструктуру.

За даними британської розвідки, одна з причин, через яку Росія прагне покращити транспортні мережі на окупованій частині України, полягає в тому, що вона хоче видобувати більше українських корисних копалин. Російський окупаційний чиновник у Запорізькій області раніше заявляв, що продовження модернізації та будівництва автомобільних і залізничних транспортних зв'язків з Росією покращить шляхи сполучення не тільки для військової логістики, а й для експорту зерна та корисних копалин.

"На південь від Дніпрорудного в Запорізькій області України Росія продовжує видобуток корисних копалин, вивозячи руду залізницею. Потяги їдуть через Крим, Керченським мостом до Росії. Ця діяльність не позбавлена ризику, оскільки поїзди повинні рухатися через райони, де, як відомо, діють українські партизани, які вже взяли на себе відповідальність за напади", - наголошують у Міноборони Британії.

Незаконна споруда

Нагадаємо, незаконно збудований Росією Кримський міст отримував пошкодження щонайменше двічі. У жовтні 2022 року на ньому пролунали вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що це була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року Кримський міст був атакований за допомогою морських дронів Sea Baby, які зруйнували два прольоти. Глава СБУ також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки.