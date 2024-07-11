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СБУ задержала капитана грузового корабля Африки, вывозившего из Крыма украинское зерно

Фото: СБУ задержала капитана грузового корабля Африки (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала капитана грузового судна под флагом Африки. Он вывозил из временно оккупированного Крыма украинское зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на РФ. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы оккупантов на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.

"Потом корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора. Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства", - рассказали в СБУ.

 

Таким образом, он помогал захватчикам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины.

Что известно о капитане корабля

Как добавили в СБУ, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входили еще 12 иностранцев.

В ходе обыска на борту судна обнаружены документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

В рамках уголовного производства судно отбуксировано в Одесскую область и решением суда арестовано.

Вывоз РФ краденого украинского зерна

После масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, росийские оккупанты начали массово вывозить зерно из временно оккупированных регионов - Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Например, недавно из порта Мариуполя оккупанты вывезли еще одну партию украинского зерна. В частности, из новой партии урожая зерновых уже вывезено более 80 тысяч тонн.

Кроме того, ранее сообщалось, что оккупанты используют Керченский мост для вывоза краденых полезных ископаемых с оккупированных территорий Украины.

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