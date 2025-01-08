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СБУ затримала інтернет-провокатора, який роками ховався від слідства у монастирях УПЦ МП

Ілюстративне фото: СБУ затримала інтернет-провокатора, який роками ховався від слідства у монастирях УПЦ МП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) затримала інтернет-провокатора з Черкас. Протягом 2,5 років останній переховувався від слідства в монастирях УПЦ МП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Зловмисника затримали поблизу чоловічого монастиря УПЦ (МП) на Буковині, де він переховувався від слідства й планував втекти за кордон. 

Фігурантом справи є 20-річний мешканець Черкас, який після початку повномасштабної війни оприлюднював дописи щодо підтримки окупантів. У коментарях й публікаціях він вихваляв лідера Чечні Рамзана Кадирова й підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України. 

Зокрема провокатор поширював фейки про українських бійців та закликав їх скласти зброю

У липні 2022-го зловмиснику було оголошено про підозру за  ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників. 

Ілюстративне фото: СБУ затримала інтернет-провокатора, який роками ховався від слідства у монастирях УПЦ МП (t.me/SBUkr)

"За добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ (МП). Згодом фігурант перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ (МП), де в обмін на "укриття" працював різноробочим", - пише СБУ. 

Зловмисник планував втечу з Буковини до сусідньої країни ЄС. Для цього він активно вивчав іноземну мову й розробляв "маршрути" нелегального перетину кордону. 

Що загрожує 

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нейтралізувала мережу агентів ФСБ, яка шпигувала за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні.

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