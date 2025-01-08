Що сталось

Зловмисника затримали поблизу чоловічого монастиря УПЦ (МП) на Буковині, де він переховувався від слідства й планував втекти за кордон.

Фігурантом справи є 20-річний мешканець Черкас, який після початку повномасштабної війни оприлюднював дописи щодо підтримки окупантів. У коментарях й публікаціях він вихваляв лідера Чечні Рамзана Кадирова й підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України.

Зокрема провокатор поширював фейки про українських бійців та закликав їх скласти зброю.

У липні 2022-го зловмиснику було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Ілюстративне фото: СБУ затримала інтернет-провокатора, який роками ховався від слідства у монастирях УПЦ МП (t.me/SBUkr)

"За добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ (МП). Згодом фігурант перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ (МП), де в обмін на "укриття" працював різноробочим", - пише СБУ.

Зловмисник планував втечу з Буковини до сусідньої країни ЄС. Для цього він активно вивчав іноземну мову й розробляв "маршрути" нелегального перетину кордону.

Що загрожує

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.