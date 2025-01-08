Что произошло

Злоумышленника задержали вблизи мужского монастыря УПЦ (МП) на Буковине, где он скрывался от следствия и планировал сбежать за границу.

Фигурантом дела является 20-летний житель Черкасс, который после начала полномасштабной войны обнародовал сообщения о поддержке оккупантов. В комментариях и публикациях он восхвалял лидера Чечни Рамзана Кадырова и подчиненные ему группировки боевиков, которые воюют против Украины.

В частности провокатор распространял фейки об украинских бойцах и призывал их сложить оружие.

В июле 2022-го злоумышленнику было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Иллюстративное фото: СБУ задержала интернет-провокатора, который годами скрывался от следствия в монастырях УПЦ МП (t.me/SBUkr)

"За сутки до избрания меры пресечения подозреваемый скрыто покинул свой дом и начал скрываться в местном женском монастыре УПЦ (МП). Впоследствии фигурант перебрался в Тернопольскую, а затем Черновицкую области. В западных регионах Украины он так же прятался в храмах УПЦ (МП), где в обмен на "укрытие" работал разнорабочим", - пишет СБУ.

Злоумышленник планировал побег из Буковины в соседнюю страну ЕС. Для этого он активно изучал иностранный язык и разрабатывал "маршруты" нелегального пересечения границы.

Что грозит

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 8 лет тюрьмы.