СБУ затримала хакера за стримінг панорам Харкова для росіян

Кіберфахівці СБУ встановили, що до злочину причетний 48-річний харків'янин, який є фахівцем у галузі відеоспостереження й мережевого обладнання.

Зловмисник несанкціоновано приєднався до системи відеонагляду в одній з державних установ Харкова і таким чином отримав доступ до службової відео- та аудіоінформації. Оскільки цю систему відеоспостереження він монтував особисто, тож мав змогу незаконно налаштувати віддалене спостереження і прослуховування службових приміщень для себе.

Крім того, з самого початку війни чоловік змонтував вебкамеру на багатоповерхівці, що розташовується на одному з найбільших проспектів Харкова. Звідти він транслював онлайн-панорами цієї частини міста на багатомільйонну російську аудиторію.

Служба безпеки наразі ще перевіряє можливу причетність харків'янина до співпраці зі спецслужбами РФ, зокрема можливість передачі інформації про переміщення української військової техніки, а також коригування ворожого вогню по місту.

"За матеріалами СБУ чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, учинене під час дії воєнного стану) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років", - повідомляє спікер Харківського управління СБУ.