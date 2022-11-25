СБУ затримала хакера за стримінг панорам Харкова для росіян

Служба безпеки України у Харківській області затримала хакера, який втручався в систему відеоспостереження однієї з державних установ і "зливав" у мережу онлайн-трансляцію панорами міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника пресцентру управління СБУ в Харківській області Владислава Абдула.
Кіберфахівці СБУ встановили, що до злочину причетний 48-річний харків'янин, який є фахівцем у галузі відеоспостереження й мережевого обладнання.
Зловмисник несанкціоновано приєднався до системи відеонагляду в одній з державних установ Харкова і таким чином отримав доступ до службової відео- та аудіоінформації. Оскільки цю систему відеоспостереження він монтував особисто, тож мав змогу незаконно налаштувати віддалене спостереження і прослуховування службових приміщень для себе.
Крім того, з самого початку війни чоловік змонтував вебкамеру на багатоповерхівці, що розташовується на одному з найбільших проспектів Харкова. Звідти він транслював онлайн-панорами цієї частини міста на багатомільйонну російську аудиторію.
Служба безпеки наразі ще перевіряє можливу причетність харків'янина до співпраці зі спецслужбами РФ, зокрема можливість передачі інформації про переміщення української військової техніки, а також коригування ворожого вогню по місту.
"За матеріалами СБУ чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, учинене під час дії воєнного стану) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років", - повідомляє спікер Харківського управління СБУ.
Сьогодні, 25 листопада, контррозвідка СБУ затримала російського агента, якого ФСБ відправила до Києва для підготовки диверсії. Його було перекинуто до столиці ще до початку війни.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Херсоні спільника окупантів. Чоловік допоміг ФСБ втекти на лівий берег Дніпра на Херсонщині.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів, один із яких був особистим інформатором терориста Ігоря Гіркіна.
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