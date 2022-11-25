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СБУ задержала хакера за стриминг панорам Харькова для россиян

Фото: СБУ в Харьковской области задержали злоумышленника за стриминг панорам города (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Служба безопасности Украины в Харьковской области задержала хакера, который вмешивался в систему видеонаблюдения одного из государственных учреждений и "сливал" в сеть онлайн-трансляцию панорамы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдула.

Киберспециалисты СБУ установили, что к преступлению причастен 48-летний харьковчанин, являющийся специалистом в области видеонаблюдения и сетевого оборудования.

Злоумышленник несанкционированно подсоединился к системе видеонаблюдения в одном из государственных учреждений Харькова и получил доступ к служебной видео- и аудиоинформации. Поскольку эту систему видеонаблюдения он монтировал лично, то имел возможность незаконно настроить удаленное наблюдение и прослушивание служебных помещений для себя.

Кроме того, с самого начала войны мужчина смонтировал веб-камеру на многоэтажке, которая располагается на одном из самых больших проспектов Харькова. Оттуда он транслировал онлайн-панорамы этой части города на многомиллионную российскую аудиторию.

Служба безопасности пока еще проверяет возможную причастность харьковчанина к сотрудничеству со спецслужбами РФ, в частности возможность передачи информации о перемещении украинской военной техники, а также корректировки вражеского огня по городу.

"По материалам СБУ мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных сетей, совершенное во время действия военного положения) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление карается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет", - сообщает спикер Харьковского управления СБУ.

Сегодня, 25 ноября, контрразведка СБУ задержала российского агента, которого ФСБ отправила в Киев для подготовки диверсии. Он был переброшен в столицу еще до начала войны.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Херсоне подельника оккупантов. Мужчина помог ФСБ убежать на левый берег Днепра на Херсонщине.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и передала в суд материалы уголовных производств в отношении двух российских агентов, один из которых был личным информатором террориста Игоря Гиркина.

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Служба безопасности Украины