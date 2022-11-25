СБУ задержала хакера за стриминг панорам Харькова для россиян

Киберспециалисты СБУ установили, что к преступлению причастен 48-летний харьковчанин, являющийся специалистом в области видеонаблюдения и сетевого оборудования.

Злоумышленник несанкционированно подсоединился к системе видеонаблюдения в одном из государственных учреждений Харькова и получил доступ к служебной видео- и аудиоинформации. Поскольку эту систему видеонаблюдения он монтировал лично, то имел возможность незаконно настроить удаленное наблюдение и прослушивание служебных помещений для себя.

Кроме того, с самого начала войны мужчина смонтировал веб-камеру на многоэтажке, которая располагается на одном из самых больших проспектов Харькова. Оттуда он транслировал онлайн-панорамы этой части города на многомиллионную российскую аудиторию.

Служба безопасности пока еще проверяет возможную причастность харьковчанина к сотрудничеству со спецслужбами РФ, в частности возможность передачи информации о перемещении украинской военной техники, а также корректировки вражеского огня по городу.

"По материалам СБУ мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных сетей, совершенное во время действия военного положения) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление карается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет", - сообщает спикер Харьковского управления СБУ.