Житель Херсона допоміг ФСБ втекти на лівий берег Дніпра, його затримали

Правоохоронці затримали у Херсоні поплічника окупантів. Чоловік допоміг ФСБ втекти на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Пособником росіян виявився власник місцевої станції прогулянкових катерів. До широкомасштабного вторгнення цей чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту. Він добровільно передав окупантам 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць.

Саме на цих катерах співробітники ФСБ та деякі підрозділи російських військ "евакуювалися" з Херсона на лівий берег Дніпра. Крім того, цими катерами окупанти примусово вивезли частину місцевих жителів.

СБУ встановила, що фігурант після окупації півдня "перереєстрував" власний бізнес на користь РФ і уклав відповідний "договір" з окупаційною адміністрацією. Після звільнення Херсона він намагався переховуватися.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років за ґратами.

Фото: СБУ затримала пособника окупантів у Херсоні (t.me/SBUkr)