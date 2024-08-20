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СБУ затримала фельдшера "швидкої", який коригував удари РФ по Одеській області

Фото: СБУ затримала фельдшера "швидкої", який коригував удари РФ по Одеській області (t.me/SBUkr)
Автор: Валерія Поліщук

В Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали ще одного агента ФСБ, який коригував ракетні та дронові удари по одному з портових міст регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Затриманий агент збирав інформацію про розташування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби, а також про позиції ППО, що захищають південний регіон.

Злочинцем виявився 39-річний фельдшер місцевої станції екстреної медичної допомоги. Він привернув увагу російських спецслужб у квітні цього року, коли почав публікувати антиукраїнські коментарі в проросійських Telegram-каналах.

За завданням ФСБ він збирав розвідувальну інформацію під час своїх поїздок по прибережній зоні, зокрема під час викликів "швидкої допомоги". Отримані дані він фіксував на Google-карті, а потім передавав їх російським кураторам через скріншоти.

СБУ задокументувала його злочинні дії та затримала під час обшуку, під час якого були знайдені два мобільні телефони, що використовувалися для зв'язку з ФСБ.

Зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі він перебуває під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Фото: СБУ затримала фельдшера "швидкої", який коригував удари РФ по Одеській області (t.me/SBUkr)

Нещодавно в Одесі затримали трьох юнаків, яких підозрюють у диверсійній діяльності на користь Росії. Вони підпалювали автівки українських військових.

Крім того, у Вінницькій області викрили чоловіка, який працював на спецслужби РФ. Він "полював" на склади ЗСУ.

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