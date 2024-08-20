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СБУ задержала фельдшера "скорой", который корректировал удары РФ по Одесской области

Фото: СБУ задержала фельдшера "скорой", корректировавшего удары РФ по Одесской области (t.me/SBUkr)
Автор: Валерия Полищук

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного агента ФСБ, который корректировал ракетные и дроновые удары по одному из портовых городов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержанный агент собирал информацию о расположении личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы, а также о позициях ПВО, защищающих южный регион.

Преступником оказался 39-летний фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи. Он привлек внимание российских спецслужб в апреле этого года, когда начал публиковать антиукраинские комментарии в пророссийских Telegram-каналах.

По заданию ФСБ он собирал разведывательную информацию во время своих поездок по прибрежной зоне, в частности во время вызовов «скорой помощи». Полученные данные он фиксировал на Google-карте, а затем передавал их российским кураторам через скриншоты.

СБУ задокументировала его преступные действия и задержала во время обыска, во время которого были найдены два мобильных телефона, которые использовались для связи с ФСБ.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас он находится под стражей и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

 

Фото: СБУ задержала фельдшера "скорой", корректировавшего удары РФ по Одесской области (t.me/SBUkr)

Недавно в Одессе задержали троих юношей, подозреваемых в диверсионной деятельности в пользу России. Они поджигали авто украинских военных.

Кроме того, в Винницкой области разоблачили мужчину, работавшего на спецслужбы РФ. Он "охотился" на склады ВСУ.

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