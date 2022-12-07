ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ затримала експравоохоронця, який готував в Херсоні аналог ФСБ: подробиці

Новость на русском →
Середа 07 грудня 2022 12:24
СБУ затримала експравоохоронця, який готував в Херсоні аналог ФСБ: подробиці Фото: СБУ затримала експравоохоронця, який готував в Херсоні аналог ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ затримала колишнього правоохоронця, який допомагав росіянам створити в Херсоні аналог ФСБ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Під час окупації Херсона зрадник допомагав співробітникам ФСБ налагодити діяльність "місцевого" підрозділу спецслужби Росії. Так званий орган повинен був виконувати вказівки Кремля щодо придушення руху опору й поширення російського режиму. Також зрадник підшукував "однодумців" та пропонував їм вступити до "філіалу" ФСБ.

За даними слідства, зловмисником виявився колишній місцевий правоохоронець, який звільнився з органів ще у 2010 році. У поле зору ФСБ він потрапив напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Ще тоді чоловіку запропонували допомогти ворогу у зборі інформації щодо обстановки в Херсоні.

"Під час тимчасової окупації обласного центру на поплічника загарбників вийшов його російський куратор, з яким він потім координував свої злочинні дії. Встановлено, що для підбору "кандидатів" до лав підконтрольного Москві "ГСБ" він використовував власні зв’язки серед колишніх представників силових структур", - пише пресслужба.

Після втечі росіян та звільнення міста нашими героями, зрадник намагався "залягти на дно", аби уникнути правосуддя. Втім, пізніше його було затримано.

СБУ затримала експравоохоронця, який готував в Херсоні аналог ФСБ: подробиці

Фото: СБУ затримала ексспівробітника спецслужб України, який готував в Херсоні аналог ФСБ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрила "віцемера" окупантів у Донецькій області, яка відповідала за депортацію до Росії мешканців Маріуполя і Волновахи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні Херсон
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України