СБУ задержала экс-правохранителя, готовившего в Херсоне аналог ФСБ: подробности
СБУ задержала бывшего правоохранителя, помогавшего россиянам создать в Херсоне аналог ФСБ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Во время оккупации Херсона предатель помогал сотрудникам ФСБ наладить деятельность местного подразделения спецслужбы России. Так называемый орган должен был следовать указаниям Кремля касаемо подавления движения сопротивления и распространения российского режима. Также предатель подыскивал "единомышленников" и предлагал им вступить в "филиал" ФСБ.
По данным следствия, злоумышленником оказался бывший местный правоохранитель, который уволился из органов еще в 2010 году. В поле зрения ФСБ он попал в преддверии полномасштабного вторжения России. Еще тогда мужчине было предложено помочь врагу в сборе информации об обстановке в Херсоне.
"Во время временной оккупации областного центра на приспешника захватчиков вышел его российский куратор, с которым он затем координировал свои преступные действия. Установлено, что для подбора "кандидатов" в ряды подконтрольного Москве "ГСБ" он использовал собственные связи среди бывших представителей силовых структур ", – пишет пресс-служба.
После бегства россиян и освобождения города нашими героями, предатель пытался "залечь на дно" во избежание правосудия. Впрочем, позже он был задержан.
Фото: СБУ задержала экс-сотрудника спецслужб Украины, который готовил в Херсоне аналог ФСБ (facebook.com/pgo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила "вице-мера" оккупантов в Донецкой области, которая отвечала за депортацию в Россию жителей Мариуполя и Волновахи.
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