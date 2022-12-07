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СБУ задержала экс-правохранителя, готовившего в Херсоне аналог ФСБ: подробности

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Среда 07 декабря 2022 12:24
СБУ задержала экс-правохранителя, готовившего в Херсоне аналог ФСБ: подробности Фото: СБУ задержала эксправохранителя, готовившего в Херсоне аналог ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала бывшего правоохранителя, помогавшего россиянам создать в Херсоне аналог ФСБ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Во время оккупации Херсона предатель помогал сотрудникам ФСБ наладить деятельность местного подразделения спецслужбы России. Так называемый орган должен был следовать указаниям Кремля касаемо подавления движения сопротивления и распространения российского режима. Также предатель подыскивал "единомышленников" и предлагал им вступить в "филиал" ФСБ.

По данным следствия, злоумышленником оказался бывший местный правоохранитель, который уволился из органов еще в 2010 году. В поле зрения ФСБ он попал в преддверии полномасштабного вторжения России. Еще тогда мужчине было предложено помочь врагу в сборе информации об обстановке в Херсоне.

"Во время временной оккупации областного центра на приспешника захватчиков вышел его российский куратор, с которым он затем координировал свои преступные действия. Установлено, что для подбора "кандидатов" в ряды подконтрольного Москве "ГСБ" он использовал собственные связи среди бывших представителей силовых структур ", – пишет пресс-служба.

После бегства россиян и освобождения города нашими героями, предатель пытался "залечь на дно" во избежание правосудия. Впрочем, позже он был задержан.

СБУ задержала экс-правохранителя, готовившего в Херсоне аналог ФСБ: подробности

Фото: СБУ задержала экс-сотрудника спецслужб Украины, который готовил в Херсоне аналог ФСБ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила "вице-мера" оккупантов в Донецкой области, которая отвечала за депортацию в Россию жителей Мариуполя и Волновахи.

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