СБУ задержала экс-правохранителя, готовившего в Херсоне аналог ФСБ: подробности

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Во время оккупации Херсона предатель помогал сотрудникам ФСБ наладить деятельность местного подразделения спецслужбы России. Так называемый орган должен был следовать указаниям Кремля касаемо подавления движения сопротивления и распространения российского режима. Также предатель подыскивал "единомышленников" и предлагал им вступить в "филиал" ФСБ.

По данным следствия, злоумышленником оказался бывший местный правоохранитель, который уволился из органов еще в 2010 году. В поле зрения ФСБ он попал в преддверии полномасштабного вторжения России. Еще тогда мужчине было предложено помочь врагу в сборе информации об обстановке в Херсоне.

"Во время временной оккупации областного центра на приспешника захватчиков вышел его российский куратор, с которым он затем координировал свои преступные действия. Установлено, что для подбора "кандидатов" в ряды подконтрольного Москве "ГСБ" он использовал собственные связи среди бывших представителей силовых структур ", – пишет пресс-служба.

После бегства россиян и освобождения города нашими героями, предатель пытался "залечь на дно" во избежание правосудия. Впрочем, позже он был задержан.

Фото: СБУ задержала экс-сотрудника спецслужб Украины, который готовил в Херсоне аналог ФСБ (facebook.com/pgo.gov.ua)