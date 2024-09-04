СБУ затримала експравоохоронця, який допомагав окупантам атакувати Торецьк

Зловмисника затримали на Донеччині. Тут він передавав окупантам локації українських військ, які обороняють Торецьк. Також слідство встановило, що раніше чоловік був співробітником місцевого підрозділу вже розформованої міліції.

Зазначається, що зловмисник допомагав окупантам прорватися до Торецьку. Він здійснював розвідку міста та передавав ворогу координати розташування опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ. Окрім цього, він намагався встановити місця розташування штабів та бойових позицій української артилерії.

Повідомляється, що отриману інформацію фігурант пересилав представникам ФСБ через Telegram-бот. Також деякі дані він надсилав своєму давньому знайомому, який наразі є співробітником так званої "народної міліції ДНР".

"Служба безпеки затримала зловмисника під час контрдиверсійних заходів у фронтовому місті. У нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для комунікації з окупантами", - йдеться у заяві СБУ.

Затриманому було повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під ватою.

Фото: затримання інформатора РФ, який координував удари по Торецьку (t.me SBUkr)

Торецький напрямок

В рамках продовження наступу у Донецькій області, ворог продовжує обстрілювати Торецьк, Покровськ, Часів Яр та інші важливі міста регіону. Сили оборони України відбивають атаки ворога.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Торецькому та Покровському напрямку є складною, але просування ворожих сил немає.

На жаль, вчора стало відомо про розстріл російськими окупантами 3 українських військовослужбовців, яких ворог взяв у полон. Черговий злочин російських військових стався під Торецьком.