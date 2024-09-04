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СБУ задержала эксправохранителя, который помогал оккупантам атаковать Торецк

Фото: шеврон СБУ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Нина Еланская

Контрразведка СБУ задержала информатора ФСБ, который помогал оккупантам наносить удары по Торецку. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Злоумышленника задержали в Донецкой области. Здесь он передавал оккупантам локации украинских войск, обороняющих Торецк. Также следствие установило, что ранее мужчина являлся сотрудником местного подразделения уже расформированной милиции.

Отмечается, что злоумышленник помогал оккупантам прорваться в Торецк. Он осуществлял разведку города и передавал врагу координаты расположения опорных пунктов и укрепрайонов ВСУ. Кроме этого, он пытался установить расположение штабов и боевых позиций украинской артиллерии.

Сообщается, что полученную информацию фигурант пересылал представителям ФСБ по Telegram-боту. Также некоторые данные он присылал своему давнему знакомому, являющемуся сотрудником так называемой "народной милиции ДНР".

"Служба безопасности задержала злоумышленника во время контрдиверсионных мер во фронтовом городе. У него изъят мобильный телефон, который фигурант использовал для коммуникации с оккупантами", - говорится в заявлении СБУ.

Задержанному было доложено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пока он находится под ватой.

 
Фото: задержание информатора РФ, который координировал удары по Торецку (t.me SBUkr)

Торецкое направление

В рамках продолжения наступления в Донецкой области враг продолжает обстреливать Торецк, Покровск, Часов Яр и другие важные города региона. Силы обороны Украины отражают атаки противника.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Торецком и Покровском направлении сложная, но продвижения враждебных сил нет.

К сожалению, вчера стало известно о расстреле российскими оккупантами 3 украинских военнослужащих, которых враг взял в плен. Очередное преступление русских военных произошло под Торецком.

Между тем, СБУ продолжает выявлять предателей, работающих на российские спецслужбы. Недавно правоохранители задержали координатора и 3 члена преступной группировки. Оно занималось поджогом машин украинских военнослужащих.

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Служба безопасности Украины