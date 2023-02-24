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СБУ затримала екс-мера з Чернігівської області, який виправдовував злочини РФ

Фото: СБУ затримала екс-мера з Чернігівської області, який виправдовував злочини РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали двох поплічників РФ, які закликали підтримувати окупантів. Одним із ворожих агітаторів виявився колишній мер районного центру у Чернігівській області, який був засуджений за вимагання хабарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Напередодні повномасштабного вторгнення екс-мер звільнився з виправної установи, де відбував покарання за скоєння злочину. Під час окупації частини Чернігівської області військами РФ колишній міський голова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що він в інтернеті публікував дописи, в яких дискредитував ЗСУ та популяризував терористичні організації "Л/ДНР". Чоловіка виявили і йому повідомили про підозру у "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників".

"Ще однією ворожою пропагандисткою є мешканка Києва, яка публічно закликала до захоплення державної влади та вихваляла кремлівський режим. Також вона виправдовувала російські повітряні удари по українських містах, унаслідок чого були загиблі та поранені мирні жителі", - додали в СБУ.

Жінці повідомили про підозру у вчинені наступних злочинів:

  • Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій;
  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Обом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Лимані (Донецька область) Служба безпеки України затримала двох колишніх чиновників "Укрзалізниці", які забезпечували ремонт військових ешелонів РФ.

У Херсонській області викрили та затримали чотирьох організаторів незаконного "референдуму". Зрадники погрожували людям катівнями.

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