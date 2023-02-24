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СБУ задержала экс-мэра из Черниговской области, оправдывавшего преступления РФ

Фото: СБУ задержала оправдывавшего преступления РФ экс-мэра из Черниговской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали двух приспешников РФ, призвавших поддерживать оккупантов. Одним из вражеских агитаторов оказался бывший мэр районного центра в Черниговской области, осужденный за вымогательство взяток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"В преддверии полномасштабного вторжения экс-мэр уволился из исправительного учреждения, где отбывал наказание за совершение преступления. Во время оккупации части Черниговской области войсками РФ бывший городской голова решил продемонстрировать оккупантам, что готов к сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что он в интернете публиковал сообщения, в которых дискредитировал ВСУ и популяризировал террористические организации "Л/ДНР". Мужчину обнаружили и ему сообщили о подозрении в "оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников".

"Еще одной враждебной пропагандисткой является жительница Киева, которая публично призвала к захвату государственной власти и восхваляла кремлевский режим. Также она оправдывала российские воздушные удары по украинским городам, в результате чего погибли и ранены мирные жители", - добавили в СБУ.

Женщине сообщили о подозрении в совершении следующих преступлений:

  • Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий;
  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Обоим злоумышленникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Лимане (Донецкая область) Служба безопасности Украины задержала двух бывших чиновников "Укрзализныци", которые обеспечивали ремонт военных эшелонов РФ.

В Херсонской области разоблачили и задержали четырех организаторов незаконного "референдума". Предатели угрожали людям застенками.

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