ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Погрожували катівнями. У Херсонській області затримали ще 4 організаторів "референдуму"

Новость на русском →
Херсон, Середа 22 лютого 2023 14:23
Погрожували катівнями. У Херсонській області затримали ще 4 організаторів "референдуму" Фото: СБУ затримала 4 організаторів "референдуму" у Херсонській області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області викрили та затримали чотирьох організаторів незаконного "референдуму". Зрадники погрожували людям катівнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Колаборантів затримали у ході стабілізаційних заходів на звільненій частині Херсонській області. Ними виявились місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішли на співпрацю з ворогом та отримали "посади" в окупаційних адміністраціях.

Їх призначити до складу створених окупантами "дільничних виборчих комісій". Вони повинні були сфабрикувати результати фейкового "референдуму".

Колаборанти з озброєним конвоєм обходили оселі українців та вимагали надати персональні дані. Людей змушували приходити на "виборчі дільниці". У разі відмови - застосовували психологічний тиск та погрожували насильством, а також ув’язненням до російських катівень.

Після звільнення зрадники намагалися "загубитися" серед місцевих. Проте СБУ викрила їх. Зловмисникам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Погрожували катівнями. У Херсонській області затримали ще 4 організаторів &quot;референдуму&quot;

Фото: СБУ затримала 4 організаторів "референдуму" у Херсонській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, священника УПЦ МП засудили до 7 років в'язниці за те, що він закликав підтримати псевдореферендуми РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Херсонська область Референдум колаборант
NEWS
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України