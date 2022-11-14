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СБУ затримала бойовика "ДНР", який стріляв у мирне населення: подробиці

Фото: СБУ затримала бойовика "ДНР", який стріляв у мирне населення (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсонській області СБУ затримала бойовика "ДНР", який відкривав вогонь проти цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Масштабну спецоперацію було проведено на тимчасово окупованій частині півдня України.

"Наразі йому вже повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, затриманий є мешканцем міста Жданівка Донецької області. У 2014 році зрадник приєднався до складу бойовиків та отримав "паспорт" місцевої окупаційної адміністрації.

На початку повномасштабного вторгнення Росії злочинця "відрядили" до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку "поліції "ДНР".

"Там він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку. Крім того, встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ", - додає СБУ.

Фото: СБУ затримала бойовика "ДНР", який стріляв у мирне населення (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила на Буковині інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про ситуацію в регіоні. Зрадник напряму співпрацював з російським пропагандистом Соловйовим.

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