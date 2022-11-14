СБУ задержала стрелявшего в мирное население боевика "ДНР": подробности

Масштабная спецоперация была проведена на временно оккупированной части юга Украины.

"В настоящее время ему уже сообщено о подозрении ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, задержанный является жителем города Ждановка Донецкой области. В 2014 году предатель присоединился к боевикам и получил "паспорт" местной оккупационной администрации.

В начале полномасштабного вторжения России преступника "отправили" в 3 стрелковый взвод 1 роты 5 батальона 109 полка "полиции "ДНР".

"Там он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении. Кроме того, установлены факты его стрельбы по мирным жителям, из которых он хотел выбить признание в якобы их причастности к украинским партизанам или ДРГ", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ задержала стрелявшего в мирное население боевика "ДНР" (t.me/SBUkr)