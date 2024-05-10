СБУ затримала блогерів, які під час стримів "зливали" позиції ЗСУ

У Київській області СБУ затримала блогерів, які знімали стріми про ЗСУ. Під час них вони також розкривали місця базування військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки викрила у Київській області ще п’ятьох блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні. Вони знімали провокативні стріми, писали фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, у тому числі представників військкоматів", - йдеться у повідомленні.

Цей контент гарно вписувався у постановні сюжети російських пропагандистів, які масово їх використовували, в тому числі для міжнародної аудиторії.

"Також фігуранти поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Ці координати агресор міг використати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування Сил оборони", - зазначили у СБУ.

Що відомо про затриманих блогерів

затримано киянина, який їздив на власному авто та робив стріми в ютубі поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ у Києві. Під час онлайн-трансляцій блогер не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях.

ще одним зловмисником виявився водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних Telegram-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів. За допомогою мережі він "розганяв" кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів.

третій фігурант - мешканець столиці, який на власних сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК.

ще двоє зловмисників з Київської області "зливали" місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи і чат-боти популярних месенджерів. Частину таких інтернет-ресурсів координували з території РФ.

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.