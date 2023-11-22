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Виїхав за "липовою" довідкою ВЛК і закликає чоловіків ховатися. Блогер отримав підозру

Україна, Середа 22 листопада 2023 12:31
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Виїхав за "липовою" довідкою ВЛК і закликає чоловіків ховатися. Блогер отримав підозру Фото: Фото: блогер Мирослав Олешко отримав підозру від СБУ (instagram.com/oleshkomyroslav)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ оголосила про підозру блогеру Мирославу Олешку, який виїхав за кордон за підробленою довідкою ВЛК. Вже там він постійно закликає чоловіків ховатися від призову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ", - розповіли у відомстві.

Як розповіли в СБУ, Олешко після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року виїхав з України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії", - додали в службі.

Наразі Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань та використання завідомо підробленого документа.

Санкції статей передбачають до 8 років тюрми.

Як повідомлялося, раніше прокурори повідомили про підозру блогеру з Чернігова, яка підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Крім того, СБУ викрила нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки. Він причетний до коригування ракетних ударів по Миколаєву.

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