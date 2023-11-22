Виїхав за "липовою" довідкою ВЛК і закликає чоловіків ховатися. Блогер отримав підозру
СБУ оголосила про підозру блогеру Мирославу Олешку, який виїхав за кордон за підробленою довідкою ВЛК. Вже там він постійно закликає чоловіків ховатися від призову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ", - розповіли у відомстві.
Як розповіли в СБУ, Олешко після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року виїхав з України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії (ВЛК).
"Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії", - додали в службі.
Наразі Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань та використання завідомо підробленого документа.
Санкції статей передбачають до 8 років тюрми.
Як повідомлялося, раніше прокурори повідомили про підозру блогеру з Чернігова, яка підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ проти України.
Крім того, СБУ викрила нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки. Він причетний до коригування ракетних ударів по Миколаєву.
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