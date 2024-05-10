СБУ задержала блогеров, которые во время стримов "сливали" позиции ВСУ

В Киевской области СБУ задержала блогеров, снимавших стримы об ВСУ. Во время них они также раскрывали места базирования военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности разоблачила в Киевской области еще пятерых блогеров, которые осуществляли информационно-подрывную деятельность в пользу РФ, в частности работали на срыв мобилизации в Украине. Они снимали провокационные стримы, писали фейковые публикации о военнослужащих ВСУ, в том числе представителей военкоматов", - говорится в сообщении.

Этот контент хорошо вписывался в постановительные сюжеты российских пропагандистов, которые массово их использовали, в том числе для международной аудитории.

"Также фигуранты распространяли информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения украинских защитников. Эти координаты агрессор мог использовать для осуществления прицельных ракетно-дроновых ударов по местам нахождения Сил обороны", - отметили в СБУ.

Что известно о задержанных блогерах

задержан киевлянин, который ездил на собственном авто и делал стримы в ютубе вблизи мест пребывания военнослужащих ВСУ в Киеве. В ходе онлайн-трансляций блогер не только обнародовал локации, но и распространял фейки о военных в своих комментариях.

Еще одним злоумышленником оказался водитель столичного такси, администрировавший целую сеть анонимных Telegram-каналов, законспирированных под рекламные сервисы и продажу продуктов. С помощью сети он "разгонял" кремлевские нарративы по мобилизации в Украине и распространял информацию о местонахождении чиновников военкоматов.

третий фигурант - житель столицы, который на собственных страницах в соцсетях призвал к срыву мобилизации из-за силового сопротивления представителям ТЦК.

еще двое злоумышленников из Киевской области "сливали" места дислокации украинских защитников в специализированные группы и чат-боты популярных мессенджеров. Часть таких интернет-ресурсов координировалась с территории РФ.

Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.