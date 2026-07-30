СБУ затримала агентів РФ, які влаштували подвійний теракт в Одесі

В Одесі затримали трьох агентів російських спецслужб, які 28 липня влаштували два теракти з підривом автомобілів. Унаслідок вибухів загинув цивільний водій, а військовий і пасажирка дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.
Виконавцями першого теракту виявилися двоє студентів місцевого технікуму. На замовлення російських кураторів вони замінували автомобіль українського захисника. Щоб точно розрахувати час вибуху, молодики розробили замасковану систему спостереження:
Захисник дивом вижив і дістав легкі тілесні ушкодження, однак його транспортний засіб зазнав суттєвих руйнувань.
Того ж дня в Одесі стався другий, кривавіший теракт. Для його виконання росіяни залучили місцевого рецидивіста, який уже мав судимості за торгівлю наркотиками.
Ціллю зловмисника став автомобіль цивільного мешканця, який підробляв таксистом. За даними експертів, під дно машини заклали саморобну бомбу потужністю майже 500 грамів у тротиловому еквіваленті.
Вибухівку детонували дистанційно безпосередньо під час руху авто вулицями міста, внаслідок чого водій загинув на місці від отриманих травм. Його пасажирка зазнала важких поранень - її у критичному стані госпіталізували медики.
Правоохоронці розшукали та затримали всіх трьох виконавців протягом доби після вчинення злочинів. Як з'ясувалося, росіяни вийшли на них через Telegram-канали, де ті шукали "швидкий і легкий заробіток".
Фото: затримані агенти РФ (t.me/SBUkr)
Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та змінні SIM-карти з листуванням і доказами виконання завдань ворога.
Слідчі СБУ вже оголосили їм підозри за статтею про терористичний акт:
Наразі всі підозрювані перебувають під вартою.
Нагадаємо, 28 липня в Одесі позашляховик вибухнув у дворі, щойно власник сів за кермо і завів двигун. Внаслідок інциденту водій отримав поранення.
Пізніше того ж дня в Одесі автомобіль вибухнув під час руху. Його водій загинув на місці, пасажирка зазнала поранень і була госпіталізована.