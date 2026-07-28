ua en ru
Вт, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Одесі вибухнув другий автомобіль за день, є загиблий і поранена

21:00 28.07.2026 Вт
2 хв
Авто вибухнуло безпосередньо під час руху
aimg Валерій Ульяненко
В Одесі вибухнув другий автомобіль за день, є загиблий і поранена Фото: в Одесі вибухнув автомобіль (od.npu.gov.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Сьогодні ввечері в Одесі під час руху вибухнув автомобіль. Водій загинув на місці, його пасажирка зазнала поранень та потрапила до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Одеської області.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Небесної Сотні, неподалік кута з проспектом Ярослава Мудрого, надійшло до поліції ввечері. Вибух пролунав безпосередньо під час руху авто.

Внаслідок інциденту водій кросовера загинув на місці від отриманих травм, а його пасажирка дістала поранення - її госпіталізували до лікарні.

На місце події направили слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістів, а також співробітників вибухотехнічної служби. Вони з'ясовують усі обставини та причини вибуху.

В Одесі вибухнув другий автомобіль за день, є загиблий і пораненаФото: в Одесі вибухнув автомобіль (od.npu.gov.ua)

Правову кваліфікацію події буде надано після завершення першочергових слідчих дій.

Крім того, у поліції попередили, що на цій ділянці дороги значно ускладнено рух транспорту. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час вибору маршруту.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі позашляховик вибухнув у дворі, щойно власник сів за кермо і завів двигун. Внаслідок інциденту був поранений водій - медики оглянули чоловіка одразу на місці події.

Джерела РБК-Україна повідомили, що автомобіль належить військовому, але наразі достеменно не відомо, чи саме він сів в машину напередодні вибуху.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Національна поліція Вибух
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися "за зачиненими дверима": все про переговори у Білому домі
Зеленський і Трамп зустрілися "за зачиненими дверима": все про переговори у Білому домі
Аналітика
У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі