В Одесі вибухнув другий автомобіль за день, є загиблий і поранена

Сьогодні ввечері в Одесі під час руху вибухнув автомобіль. Водій загинув на місці, його пасажирка зазнала поранень та потрапила до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Одеської області.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Небесної Сотні, неподалік кута з проспектом Ярослава Мудрого, надійшло до поліції ввечері. Вибух пролунав безпосередньо під час руху авто.

Внаслідок інциденту водій кросовера загинув на місці від отриманих травм, а його пасажирка дістала поранення - її госпіталізували до лікарні.

На місце події направили слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістів, а також співробітників вибухотехнічної служби. Вони з'ясовують усі обставини та причини вибуху.

Фото: в Одесі вибухнув автомобіль (od.npu.gov.ua)

Правову кваліфікацію події буде надано після завершення першочергових слідчих дій.

Крім того, у поліції попередили, що на цій ділянці дороги значно ускладнено рух транспорту. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час вибору маршруту.