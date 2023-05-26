СБУ затримала агента РФ, який "зливав" координати транспортних "артерій" на півдні

"Зловмисником виявився мешканець обласного центру, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці на початку цього року", - йдеться в повідомленні.

Чим займався зрадник?

Він самостійно обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об’єкти Сил оборони.

Що цікавило ворога?

локації українських захисників, кількість особового складу та наявне озброєння;

координати ключових транспортних комунікацій, їхню "завантаженість" і можливе переміщення колон з боєприпасами.

Маючи цю інформацію, ворог корегував повітряні удари по українських об’єктах.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

За даними слідства, у поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність в одному із прокремлівських Тelegram-каналів, де писав антиукраїнські коментарі.

Під час обшуку у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які він використовував для зберігання і передачі розвідданих агресору.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Обстріли Миколаєва

Миколаїв із постійною періодичністю перебуває під обстрілами окупантів. Наприклад, у ніч на 27 російські окупанти атакували ракетами Миколаїв. За даними ОК "Південь", ворог випустив чотири "Калібра" з акваторії Чорного моря. Тоді 23 людини було поранено, одна загинула.

Неабиякий внесок у це вносять агенти РФ, які не тільки передають ворогові важливу інформацію, а й коригують удари РФ по місту. Так, одним із них виявився студент, який за свої "послуги" брав по 2 тисячі гривень за кожне "завдання". Свого часу голова Миколаївської області Віталій Кім навіть оголосив "полювання" на коригувальників і готовий був платити по 100 доларів "за голову" у разі, якщо співробітництво підтвердиться. Місто навіть закривали на кілька днів для "вилову" зрадників.