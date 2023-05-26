СБУ задержала агента РФ, который "сливал" координаты транспортных "артерий" на юге

"Злоумышленником оказался житель областного центра, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года", - говорится в сообщении.

Чем занимался предатель?

Он самостоятельно обходил территорию города и близлежащих окрестностей и скрыто фиксировал на камеру телефона объекты Сил обороны.

Что интересовало врага?

локации украинских защитников, количество личного состава и вооружение;

координаты ключевых транспортных коммуникаций, их "загруженность" и возможно перемещение колонн с боеприпасами.

Имея эту информацию, враг корректировал воздушные удары по украинским объектам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им враждебного задания.

По данным следствия, в поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в одном из прокремлевских Telegram-каналов, где писал антиукраинские комментарии.

Во время обыска у злоумышленника обнаружена компьютерная техника и электронные носители информации, которые он использовал для хранения и передачи разведданных агрессору.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Обстрелы Николаева

Николаев с постоянной периодичностью находится под обстрелами оккупантов. Например, в ночь на 27 российские оккупанты атаковали ракетами Николаев. По данным ОК "Юг", враг выпустил четыре "Калибра" из акватории Черного моря. Тогда 23 человека были ранены, один погиб.

Немалую лепту в это вносят агенты РФ, которые не только передают врагу важную информацию, но и корректируют удары РФ по городу. Так, одним из них оказался студент, который за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен за каждую "задачу".

В свое время глава Николаевской области Виталий Ким даже объявил "охоту" на корректировщиков и готов был платить по 100 долларов "за голову" в случае, если сотрудничество подтвердится. Город даже закрывали на несколько дней для "отлова" предателей.