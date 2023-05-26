СБУ задержала агента РФ, который "сливал" координаты транспортных "артерий" на юге

СБУ задержала информатора РФ, который шпионил по позициям Сил обороны на юге Украины, а именно в Николаевской области. Он исследовал транспортные пути ВСУ и передавал врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Злоумышленником оказался житель областного центра, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года", - говорится в сообщении.
Он самостоятельно обходил территорию города и близлежащих окрестностей и скрыто фиксировал на камеру телефона объекты Сил обороны.
Имея эту информацию, враг корректировал воздушные удары по украинским объектам.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им враждебного задания.
По данным следствия, в поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в одном из прокремлевских Telegram-каналов, где писал антиукраинские комментарии.
Во время обыска у злоумышленника обнаружена компьютерная техника и электронные носители информации, которые он использовал для хранения и передачи разведданных агрессору.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
Николаев с постоянной периодичностью находится под обстрелами оккупантов. Например, в ночь на 27 российские оккупанты атаковали ракетами Николаев. По данным ОК "Юг", враг выпустил четыре "Калибра" из акватории Черного моря. Тогда 23 человека были ранены, один погиб.
Немалую лепту в это вносят агенты РФ, которые не только передают врагу важную информацию, но и корректируют удары РФ по городу. Так, одним из них оказался студент, который за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен за каждую "задачу".
В свое время глава Николаевской области Виталий Ким даже объявил "охоту" на корректировщиков и готов был платить по 100 долларов "за голову" в случае, если сотрудничество подтвердится. Город даже закрывали на несколько дней для "отлова" предателей.
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