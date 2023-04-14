СБУ затримала агента ФСБ, який шукав позиції українських військових у Сумській області

Агент ФСБ шукав позиції Сил оборони у Сумській області та передавав цю інформацію окупантам. Правоохоронці виявили його та повідомили про підозру у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"Зловмисник був завербований під час однієї з поїздок до РФ, де він підтримував контакт з росіянином, що працював на ФСБ. Після 24 лютого минулого року фігурант отримав вороже завдання: збирати розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах північно-східної частини України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворога цікавили локації укріпрайонів, фортифікаційних споруд та наявне озброєння українських захисників на території Сумської області.
Російський агент об’їжджав населені пункти Сумської області на власному автомобілі. Під час таких поїздок він зустрічався з місцевими жителями, в яких під виглядом розмов на побутові теми розпитував про присутність українських військових поряд із кордоном.
"Після цього зрадник виїжджав на місцевість, уточнював інформацію та позначав координати українських об’єктів на електронній карті для передачі потім ФСБ. Для комунікації з окупантами він використовував закритий чат одного із месенджерів", - пояснили в СБУ.
Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що Служба безпеки затримала мешканця Одеси, який надавав окупантам координати різних об'єктів. Він коригував атаки "Шахедів" по місту.
Додамо, що Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ в Харківській області, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з Росією.
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