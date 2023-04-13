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Коригував атаки "Шахедів" по Одесі. СБУ затримала інформатора РФ

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Одеса, Четвер 13 квітня 2023 15:52
Коригував атаки "Шахедів" по Одесі. СБУ затримала інформатора РФ Фото: СБУ затримала інформатора РФ, який коригував атаки "Шахедів" по Одесі (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки затримала мешканця Одеси, який надавав окупантам координати різних об'єктів. Він коригував атаки "Шахедів" по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

За даними слідства, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу.

"Зловмисник поширював інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу Одеси", - йдеться в повідомленні.

Чоловік поширював у Telegram-групі, учасники якої були росіяни, інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони та їх озброєння.

Крім того, інформатор "зливав" дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень.

До того ж після російських повітряних атак зловмисник фіксував та поширював у власній групі наслідки"прильотів". Ці дані ворог міг використати для повторних ударів дронами-камікадзе по Одесі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. Йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Фото: СБУ затримала інформатора РФ, який коригував атаки "Шахедів" по Одесі (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, що вчора жителя Миколаєва засудили на 15 років за коригування ударів.

Додамо, що Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ в Харківській області, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з Росією.

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