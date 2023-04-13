Коригував атаки "Шахедів" по Одесі. СБУ затримала інформатора РФ

Служба безпеки затримала мешканця Одеси, який надавав окупантам координати різних об'єктів. Він коригував атаки "Шахедів" по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ.

За даними слідства, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу.

"Зловмисник поширював інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу Одеси", - йдеться в повідомленні.

Чоловік поширював у Telegram-групі, учасники якої були росіяни, інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони та їх озброєння.

Крім того, інформатор "зливав" дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень.

До того ж після російських повітряних атак зловмисник фіксував та поширював у власній групі наслідки"прильотів". Ці дані ворог міг використати для повторних ударів дронами-камікадзе по Одесі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. Йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Фото: СБУ затримала інформатора РФ, який коригував атаки "Шахедів" по Одесі (t.me/SBUkr)