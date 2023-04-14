СБУ задержала агента ФСБ, искавшего позиции украинских военных в Сумской области

"Злоумышленник был завербован во время одной из поездок в РФ, где он поддерживал контакт с работавшим на ФСБ россиянином. После 24 февраля прошлого года фигурант получил враждебную задачу: собирать разведданные о местах базирования Сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врага интересовали локации укрепрайонов, фортификационных сооружений и вооружение украинских защитников на территории Сумской области.

Российский агент объезжал населённые пункты Сумской области на собственном автомобиле. Во время таких поездок он встречался с местными жителями, где под видом разговоров на бытовые темы расспрашивал о присутствии украинских военных рядом с границей.

"После этого предатель выезжал на местность, уточнял информацию и обозначал координаты украинских объектов на электронной карте для передачи ФСБ. Для коммуникации с оккупантами он использовал закрытый чат одного из мессенджеров", - пояснили в СБУ.

Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.