СБУ затримала агента ФСБ, який готував диверсії у Києві

За даними української спецслужби, зловмисник виконував завдання ФСБ зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони у столичному регіоні. Отриману інформацію він передавав ворогові для планування та підготовки активних диверсій проти українських військових.

Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. Після захоплення півострова зловмисник перейшов на бік загарбників.

До Києва агента перекинули за місяць до повномасштабного вторгнення. Під виглядом відвідування родичів він деякий час перебував у сплячому режимі, а коли отримав вказівку діяти – його затримала СБУ.

"Ворожий агент пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби і очікував подальшого перекидання на підконтрольну українській владі територію. Саме таку команду він отримав від агресора майже за місяць до початку повномасштабного вторгнення", - розповіли в СБУ.

При цьому агент вирішив діяти не поодинці і намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використав свої зв'язки серед колишніх правоохоронців та представників кримінальних кіл.

У ході обшуків у нього знайшли закордонний паспорт та паспорт громадянина Росії, мобільний телефон, матеріали, що підтверджують проходження "спецкурсу" на території тимчасово окупованого Криму.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд відправив його під варту.