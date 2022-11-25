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СБУ затримала агента ФСБ, який готував диверсії у Києві

Фото: СБУ затримала агента ФСБ, який готував диверсії у Києві (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Контррозвідка СБУ затримала російського агента, якого ФСБ відправила до Києва для підготовки диверсії. Його було перекинуто до столиці ще до початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними української спецслужби, зловмисник виконував завдання ФСБ зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони у столичному регіоні. Отриману інформацію він передавав ворогові для планування та підготовки активних диверсій проти українських військових.

Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. Після захоплення півострова зловмисник перейшов на бік загарбників.

До Києва агента перекинули за місяць до повномасштабного вторгнення. Під виглядом відвідування родичів він деякий час перебував у сплячому режимі, а коли отримав вказівку діяти – його затримала СБУ.

"Ворожий агент пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби і очікував подальшого перекидання на підконтрольну українській владі територію. Саме таку команду він отримав від агресора майже за місяць до початку повномасштабного вторгнення", - розповіли в СБУ.

При цьому агент вирішив діяти не поодинці і намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використав свої зв'язки серед колишніх правоохоронців та представників кримінальних кіл.

У ході обшуків у нього знайшли закордонний паспорт та паспорт громадянина Росії, мобільний телефон, матеріали, що підтверджують проходження "спецкурсу" на території тимчасово окупованого Криму.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд відправив його під варту.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Херсоні спільника окупантів. Чоловік допоміг ФСБ втекти на лівий берег Дніпра на Херсонщині.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів, один із яких був особистим інформатором терориста Ігоря Гіркіна.

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