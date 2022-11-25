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СБУ задержала агента ФСБ, готовившего диверсии в Киеве

Фото: СБУ задержала агента ФСБ, готовившего диверсии в Киеве (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Контрразведка СБУ задержала российского агента, которого ФСБ отправила в Киев для подготовки диверсии. Он был переброшен в столицу еще до начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным украинской спецслужбы, злоумышленник выполнял задачи ФСБ по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе. Полученную информацию он передавал врагу для планирования и подготовки активных диверсий против украинских военных.

Как установило следствие, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе. После захвата полуострова злоумышленник перешел на сторону захватчиков.

В Киев агента перебросили за месяц до полномасштабного вторжения. Под видом посещения родственников он некоторое время находился в спящем режиме, а когда получил указание действовать - его задержала СБУ.

"Вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинским властям территорию.

пытался сформировать разветвленную сеть осведомителей. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.

В ходе обысков у него нашли загранпаспорт и паспорт гражданина России, мобильный телефон,

по ч. 1 ст.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Херсоне сообщника оккупантов. Мужчина помог ФСБ убежать на левый берег Днепра в Херсонской области.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и передала в суд материалы уголовных производств в отношении двух российских агентов, один из которых был личным информатором террориста Игоря Гиркина.

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