СБУ затримала трьох колаборантів, серед них експосадовець суду

Дніпропетровська область

Затриманий виявився колишній судовий розпорядник, які після окупації Ізюма приєднався до місцевого так званого "відділення поліції Міністерства внутрішніх справ (МВС) Росії". Там він був призначений "помічником оперативного чергового". Колаборант охороняв будівлю та допомагав ворогу збирати інформацію про місцевих жителів.

Після звільнення громади зрадник втік у Дніпропетровську область, щоб "залягти на дно", втім його пізніше було затримано.

Львівська область

Викрито колишню "директорку" однієї зі шкіл тимчасово окупованої частини Луганської області. На цій "посаді" зрадниця запроваджувала "освітні стандарти" Росії в українській школі та схиляла вчителів до співпраці з терористами.

Колаборанту було затримано у Львівській області під час спроби втекти через з країни через пункт пропуску "Угринів".

Херсонська область

Ще однією зрадницею виявилась мешканка Херсонської області, яка після окупації Бериславського району влаштувалась до "виборчкому".

"За матеріалами справи, жінка агітувала місцевих жителів "проголосувати за приєднання" регіону до складу Росії під час фейкового референдуму. Після звільнення правобережжя області колаборантка виїхала до родичів у Херсон, де хотіла "відсидітись" та уникнути правосуддя", - додає СБУ.

Зловмисникам загрожує від 3 до 15 років тюрми.