СБУ задержала трех коллаборантов, среди них экс-чиновник суда

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали еще 3-х коллаборантов. Среди них бывший чиновник суда, а также оккупационная бывшая "директор" школы в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Задержанный оказался бывший судебный распорядитель, которые после оккупации Изюма присоединился к местному так называемому "отделению полиции Министерства внутренних дел (МВД) России". Там он был назначен "помощником оперативного дежурного". Коллаборант охранял здание и помогал врагу собирать информацию о местных жителях.
После освобождения общины предатель сбежал в Днепропетровскую область, чтобы "залечь на дно", впрочем, позже был задержан.
Разоблачена бывшая "директор" одной из школ временно оккупированной части Луганской области. На этой "должности" предательница вводила "образовательные стандарты" России в украинской школе и склоняла учителей к сотрудничеству с террористами.
Коллаборационистка была задержана во Львовской области при попытке сбежать из страны через пункт пропуска «Угринов».
Еще одной предательницей оказалась жительница Херсонской области, которая после оккупации Бериславского района устроилась в "избирком".
"По материалам дела, женщина агитировала местных жителей «проголосовать за присоединение» региона в состав России во время фейкового референдума. После освобождения правобережья области коллаборационистка выехала к родственникам в Херсон, где хотела «отсидеться» и избежать правосудия", - добавляет СБУ.
Злоумышленникам грозит от 3 до 15 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как СБУ в апреле задержала 9 коллаборантов, "работавших" на "избирательном участке" РФ во время оккупации Бериславского района.
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