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СБУ запустила аудит с целью сократить численность персонала

Новости » Общество    06.09.2019 - 12:07
СБУ запустила аудит с целью сократить численность персонала
Фото: глава СБУ Иван Баканов (РБК-Украина)

СБУ также планирует избавить подразделения от дублирующих функций

Служба безопасности Украины запустила функциональный аудит своих структурных подразделений. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook.

Сообщается, что в Службе безопасности начался функциональный аудит структурных подразделений в связи с реформированием и приближением к стандартам спецслужб стран Евросоюза и НАТО.

"Рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности", - говорится в сообщении.

СБУ запустила аудит с целью сократить численность персонала

Кроме того, предполагается, что аудит позволит оптимизировать численность СБУ. По итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реализации приоритетных задач в сфере реформирования СБУ.

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что через полтора месяца планирует внести на рассмотрение парламента новый закон о СБУ. Кроме того, он выступил за сохранение за СБУ функций правоохранительного органа. В частности, речь идет о сохранении Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемое Управление "К").

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