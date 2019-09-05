ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ раскрыла подробности расследования по делу "Мотор Сичи"

Новости » Общество    05.09.2019 - 05:14
СБУ раскрыла подробности расследования по делу "Мотор Сичи"
Иллюстративное фото (wartime.org.ua)

Предприятие подозревают в подготовке диверсии и государственной измене

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии "Мотор Сич". Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно сообщению СБУ, расследование также касается вероятных поставок продукции завода представителям России.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту подготовки к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение АТ "Мотор Січ" как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение", - говорится в сообщении

Также представители АО "Мотор Сич" подозреваются в помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования.

Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования.

Напомним, в июле сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной "ДНР".

СБУ блокировала механизм финансирования террористов "ДНР" Агент разведки РФ, работавший в "Укроборонпроме", получил 9 лет тюрьмы
Новости Украины Мотор СичСлужба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь