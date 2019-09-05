СБУ раскрыла подробности расследования по делу "Мотор Сичи"

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Предприятие подозревают в подготовке диверсии и государственной измене

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии "Мотор Сич". Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно сообщению СБУ, расследование также касается вероятных поставок продукции завода представителям России.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту подготовки к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение АТ "Мотор Січ" как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение", - говорится в сообщении

Также представители АО "Мотор Сич" подозреваются в помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования.

Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования.

Напомним, в июле сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной "ДНР".