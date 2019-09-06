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СБУ запустила аудит з метою скоротити чисельність персоналу

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 12:07
СБУ запустила аудит з метою скоротити чисельність персоналу
Фото: глава СБУ Іван Баканов (РБК-Україна)

СБУ також планує позбавити підрозділи дублюючих функцій

Служба безпеки України запустила функціональний аудит своїх структурних підрозділів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в Facebook.

Повідомляється, що в Службі безпеки почався функціональний аудит структурних підрозділів у зв'язку з реформуванням і наближенням до стандартів спецслужб країн Євросоюзу і НАТО.

"Робочі групи, створені СБУ для організації та проведення аналізу, повинні визначити ефективність підрозділів української спецслужби, виявити можливе дублювання завдань за напрямками діяльності", - йдеться в повідомленні.

СБУ запустила аудит з метою скоротити чисельність персоналу

Крім того, передбачається, що аудит дозволить оптимізувати чисельність СБУ. За підсумками аудиту будуть сформовані відповідні пропозиції щодо реалізації пріоритетних завдань у сфері реформування СБУ.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Іван Баканов заявив, що через півтора місяці планує внести на розгляд парламенту новий закон про СБУ. Крім того, він виступив за збереження за СБУ функцій правоохоронного органу. Зокрема, мова йде про збереження Управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю (так зване Управління "К").

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