СБУ запобігла вбивству Зеленського, а Кабмін схвалив створення нових сил ЗСУ: новини за 7 травня

Війна Росії проти України: останні новини

ЦАХАЛ взяв під контроль палестинську сторону КПП "Рафах"

Як передає видання Haaret, ізраїльські війська взяли під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту "Рафах" у ніч на вівторок, 7 травня.

"Військові знищили понад 150 цілей ХАМАС та здобули повний контроль над палестинською стороною контрольно-пропускного пункту, розташованого на відстані близько 3,5 км від Єгипту", - йдеться в повідомленні.

Крім того, щонайменше 20 членів ХАМАС було вбито, а шахти тунелів терористів знищено.

Як СБУ ловить агентів російських спецслужб в Україні: відповідь Малюка

Голова СБУ Василь Малюк розповів в коментарі РБК-Україна, що переважну більшість російських "агентів" затримують, випереджаючи їхню діяльність, тобто на тому етапі, коли вони ще не встигли завдати шкоди. Крім того, найчастіше за одним зрадником ховається ціла сітка.

"Маркером нашої результативності є, у тому числі й те, що лише за минулий рік СБУ викрила 47 агентурних мереж, а з початку цього року - ще 11. Це були різнокаліберні мережі за участю різних осіб: від тих, де діяли народні депутати, до тих, де залучалися окремі представники сил оборони. Серед іншого ці мережі займалися і коригуванням російських обстрілів у різних регіонах", - розповідає Малюк.

У Босфорі сіло на мілину судно, яке йшло з України до Єгипту

Рух суден з протоки Босфор у Туреччині припинено в обох напрямках після того, як вантажне судно ALEXIS, що прямувало з України до Єгипту, сіло на мілину через несправність обладнання.

Згідно з повідомленням управління берегової безпеки, судно завдовжки 229 метрів під назвою ALEXIS сіло на мілину перед стамбульським хвилерізом Хайдарпаша. Триває рятувальна операція.

Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди

У Міністерстві оборони України перерахували посади, на які насамперед підбираються люди, зокрема в рекрутингових центрах. Наразі у центрах рекрутингу відкрито понад 2000 вакансій.

"Це безпосередньо ті, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр", - пояснив уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Уряд продовжив строк бронювання від мобілізації ще на місяць

Кабінет міністрів продовжив ще на один місяць дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним за рішеннями Міністерства економіки.

Про таке повідомив заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його словами, це стосується рішень про бронювання, які не закінчилися на день прийняття цього рішення.

СБУ викрила агентів ФСБ, які готували вбивство Зеленського

За інформацією Служби безпеки, було викрито мережу агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського. Серед затриманих два полковники Управління державної охорони України.

Так, одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити. Окрім Зеленського ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Замахи на Зеленського, Буданова і не лише. На що ставить Кремль і в чому прорахунок РФ

7 травня СБУ повідомила, що запобігла замаху на вбивство президента України Володимира Зеленського, а також керівників силових відомств – голови СБУ Василя Малюка та керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова.

Це не вперше, коли противник готує замах на керівників спецслужб та найвище політичне керівництво. Про інші спроби та кінцеву мету Кремля, – у матеріалі РБК-Україна.

Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у саміті миру щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у Глобальному саміті миру щодо України.

За його словами, якщо такі країни, як Китай, Бразилія та Індія, закличуть Росію вивести свої війська з України, шанси на швидкий мир зростуть.

Президент Молдови розповіла, чи пропонувала Україна вирішити питання з Придністров'ям

Президент Молдови Мая Санду підкреслила, що якщо гіпотетично Молдові запропонують вибити російських миротворців із Придністров'я, то країна відмовиться від військового шляху вирішення питання.

У ЗСУ пояснили, чому Росія не використовує Кримський міст для логістики в повному обсязі

Кримський міст може не витримати навантаження після того, як отримав пошкодження в результаті українських атак. Тому росіяни не використовують його для своєї логістики в повному обсязі, заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Євлаш про Кримський міст: для знищення потрібно багато ракет, але фахівці знають, куди бити

Для знищення Кримського мосту Україні потрібно випустити велику кількість ракет. Але українські фахівці вже знають місця, куди потрібно завдавати ударів, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Ядерні навчання. Білорусь виведе на полігони ракетні комплекси "Іскандер-М" і "Полонез-М"

Армія Білорусі під час раптової перевірки засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї виведе на полігони комплекси "Іскандер-М" і "Полонез-М".

Зазначається, що до перевірки залучають ескадрилью штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази та 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ОТРК "Іскандер-М".

У навчаннях також візьме участь підрозділ 336-ї реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами "Полонез-М".

Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем в Україні

Кабінет міністрів України підтримав проєкт указу президента про створення окремого роду військ у ЗСУ - Сил безпілотних систем.

"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі. Для реалізації цієї ініціативи, Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України", – написав Умєров.

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