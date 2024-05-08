СБУ предотвратила убийство Зеленского, а Кабмин одобрил создание новых сил ВСУ: новости за 7 мая

СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского. А Кабмин поддержал создание Сил беспилотных систем в Украине.

Война России против Украины: последние новости

ЦАХАЛ взял под контроль палестинскую сторону КПП "Рафах"

Как передает издание Haaret, израильские войска взяли под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" в ночь на вторник, 7 мая.

"Военные уничтожили более 150 целей ХАМАС и получили полный контроль над палестинской стороной контрольно-пропускного пункта, расположенного на расстоянии около 3,5 км от Египта", - говорится в сообщении.

Кроме того, по меньшей мере 20 членов ХАМАС были убиты, а шахты тоннелей террористов уничтожены.

Как СБУ ловит агентов российских спецслужб в Украине: ответ Малюка

Глава СБУ Василий Малюк рассказал в комментарии РБК-Украина, что подавляющее большинство российских "агентов" задерживают, опережая их деятельность, то есть на том этапе, когда они еще не успели нанести вред. Кроме того, чаще всего за одним предателем скрывается целая сетка.

"Маркером нашей результативности является, в том числе и то, что только за прошлый год СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, а с начала этого года еще 11. Это были разнокалиберные сети с участием разных лиц: от тех, где действовали народные депутаты, до тех, где привлекались отдельные представители сил обороны. Среди прочего эти сети занимались и корректировкой российских обстрелов в разных регионах", – рассказывает Малюк.

В Босфоре села на мель судно, шедшее из Украины в Египет

Движение судов из пролива Босфор в Турции приостановлено в обоих направлениях после того, как грузовое судно ALEXIS, следовавшее из Украины в Египет, сели на мель из-за неисправности оборудования.

Согласно сообщению управления береговой безопасности, судно протяженностью 229 метров под названием ALEXIS село на мель перед стамбульским волнорезом Хайдарпаша. Продолжается спасательная операция.

Не только боевые. В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые наиболее нужны люди

В Министерстве обороны Украины перечислили должности, на которые в первую очередь подбираются люди, в том числе в рекрутинговых центрах. В настоящее время в центрах рекрутинга открыто более 2000 вакансий.

"Это непосредственно те, которые собрали центры рекрутинга из воинских частей, пункт постоянной дислокации которых находится в соответствующем регионе, где находится центр", - пояснил уполномоченный Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец.

Правительство продлило срок бронирования от мобилизации еще на месяц

Кабинет министров продлил еще на месяц действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным по решениям Министерства экономики.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, это касается решений о бронировании, не закончившихся на день принятия этого решения.

СБУ разоблачила готовивших убийство Зеленского агентов ФСБ

По информации Службы безопасности, была разоблачена сеть агентов 5 службы ФСБ РФ, готовивших убийство президента Украины Владимира Зеленского. Среди задержанных два полковника Управления государственной охраны Украины.

Так, одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить. Кроме Зеленского враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, руководителя ГУР Кирилла Буданова и других чиновников.

Покушения на Зеленского, Буданова и не только. На что ставит Кремль и во многом просчет РФ

7 мая СБУ сообщила, что предотвратила покушение на убийство президента Украины Владимира Зеленского, а также руководителей силовых ведомств – главы СБУ Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Это не первый раз, когда противник готовит покушение на руководителей спецслужб и высшее политическое руководство. О других попытках и конечной цели Кремля, – в материале РБК-Украина.

Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в саммите мира по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в Глобальном саммите мира по Украине.

По его словам, если такие страны, как Китай, Бразилия и Индия, призовут Россию вывести свои войска из Украины, шансы на скорый мир возрастут.

Президент Молдовы рассказала, предлагала ли Украина решить вопрос с Приднестровьем

Президент Молдовы Мая Санду подчеркнула, что если гипотетически Молдове предложат выбить российских миротворцев из Приднестровья, то страна откажется от военного пути решения вопроса.

В ВСУ объяснили, почему Россия не использует Крымский мост для логистики в полном объеме

Крымский мост может не выдержать нагрузки после получения повреждений в результате украинских атак. Поэтому россияне не используют его для своей логистики в полном объеме, заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Евлаш о Крымском городе: для уничтожения нужно много ракет, но специалисты знают, куда бить

Для уничтожения Крымского моста Украине нужно выпустить множество ракет. Но украинские специалисты уже знают места, куда нужно наносить удары, отметил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Ядерные учения. Беларусь выведет на полигоны ракетные комплексы "Искандер-М" и "Полонез-М"

Армия Беларуси во время внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия выведет на полигоны комплексы "Искандер-М" и "Полонез-М".

Отмечается, что к проверке привлекается эскадрилья штурмовиков Су-25 116-й штурмовой авиационной базы и 587-й отдельный ракетный дивизион 465-й ракетной бригады, вооруженный ОТРК "Искандер-М".

В учениях также примет участие подразделение 336-й реактивной артиллерийской бригады, вооруженное ракетными комплексами "Полонез-М".

Кабмин поддержал создание Сил беспилотных систем в Украине

Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.

"Силы беспилотных систем – это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического превосходства над врагом на всех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом – с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море. Для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект Закона Украины», – написал Умеров.

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