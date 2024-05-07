Затримані полковники УДО. СБУ викрила мережу агентів, яка готувала вбивство Зеленського

Служба безпеки України (СБУ) викрила мережу агентів, яка готувала вбивство президент Володимира Зеленського й інших представників вищого військово-політичного керівництва країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію Російській Федерації", - розповідає СБУ.

Одним із завдань агентурної мережі був пошук виконавців плану із ліквідації серед військовослужбовців, наближених до охорони Зеленського. Виконавці повинні були взяти верховного головнокомандувача в заручники, а згодом вбити.

Також ворог планував ліквідувати:

голова СБУ Василя Малюка;

керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова;

інших високопосадовців.

Плани з ліквідації Буданова

Ворог планував ліквідувати Буданова перед Великоднем. План полягав у тому, аби завербований агент спостерігав за переміщенням керівника ГУР під охороною й передавав необхідну інформацію. Після цього за координатами будинку планувалось завдати ракетного удару.

"Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів", - додає СБУ.

Затримання полковників УДО

Озброєння для ворожого агента забезпечив полковник УДО, який привіз до Києва:

FPV-дрони;

заряди для РПГ-7;

протипіхотні міни МОН-90.

СБУ фіксувала поїздки полковника УДО за дронами й вибухівкою до іншого регіону України. Зокрема фіксувались розмови потенційного виконавця теракту із "куратором" з Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

Обидва були затримані.

За інформацією джерел РБК-Україна в спецслужбах, затриманого звуть Андрій Гук, він є начальником одного з департаментів Управління держохорони. Гука підозрюють у зборі та передачі інформації щодо осіб, яких охороняють.

Хід операції особисто контролював Малюк

Як розповів голова СБУ Василь Малюк, про спецоперацію знало обмежене коло осіб. Зокрема її хід він контролював особисто. Теракт, за його словами, повинен був стати "подарунком" диктатору Володимиру Путіну до інавгурації. Втім, єдине що отримав останній - провал російської спецслужби.

Хто готував теракт

Як відзначає СБУ, ФСБ Росії вкотре підтвердило статус терористичної організації. Організацією теракту курували співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби. Мова йде про:

Максима Мішустіна;

Дмитра Перліна;

Олексія Корнєва.

СБУ додає, що Перлін у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані до повномасштабного вторгнення Росії. Перед цим ними "опікувався" Корнєв.

"Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів", - додає СБУ.

У зловмисників були проведені обшуки, під час яких виявили й вилучили відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності.

Що загрожує зловмисникам

Затриманим повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 - готування до терористичного акту.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

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