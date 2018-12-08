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Суд Києва обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у вимаганні хабара в учасника АТО

Новини » Надзвичайні події    08.12.2018 - 13:50
Суд Києва обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у вимаганні хабара в учасника АТО
Фото: засідання суду (facebook.com/Надія Максимець)

Підозрюваних арештували на 2 місяці з заставою у 2 млн гривень

Оболонський райсуд Києва сьогодні, 8 грудня 2018 року, обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у вимаганні хабара в учасника АТО. Про це в коментарі РБК-Україна розказала речниця прокуратури Надія Макимець.

Так, голові Центру медико-соціальної експертизи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1100 прожиткових мінімумів - тобто майже 2 млн гривень.

Крім того, відносно другого підозрюваного, лікаря-експерта, також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 2 млн гривень.

"Клопотання прокуратури суд задовольнив у повному обсязі - тримання під вартою строком на 2 місяці. У якості альтернативи застава у майже 2 млн гривень. Тобто так само як і голові Центру", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура просила суд столиці обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою застави у 2 млн гривень голові Центру медико-соціальної експертизи та лікарю-експерту, які вимагали хабар за призначення інвалідності учаснику АТО. 

Як писало РБК-Україна, 5 грудня у Києві на вимаганні хабара затримали лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України та голову Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи. 

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